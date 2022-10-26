В США назвали ключевую угрозу интересам Вашингтона

Newsweek: Евросоюз стал ключевой угрозой для интересов США

Евросоюз (ЕС) стал ключевой угрозой для интересов США на современном этапе, написал доцент кафедры экономики и политологии Вебстерского университета Ральф Шеллхаммер в материале для Newsweek.

По словам обозревателя, в Вашингтоне не хотят обсуждать «неприятную правду», которая заключается в том, что внешнюю угрозу для Соединенных Штатов представляют не Россия и Китай, а государства-члены ЕС. Шеллхаммер отметил, что Евросоюз нельзя назвать врагом или серьезным геополитическим конкурентом США, однако в их отношениях назрела очевидная проблема.

«После войны на Балканах европейцам стало комфортно в мире после холодной войны, который управлялся гегемонистской силой США, обеспечивающей безопасность бесплатно», — пишет доцент, подчеркивая, что американское доминирование было выгодно Европе, так как позволяло экономить деньги на обороне.

В качестве примера Шеллхаммер указал, что Вашингтон предоставляет Киеву вдвое больше помощи, чем ЕС и его государства-члены вместе взятые, тем самым демонстрируя, что Европа до сих пор «не очнулась от геополитической дремоты», в которую ее погрузила роскошь защиты США.

Автор материала отмечает, что США по-прежнему сильны, однако этого недостаточно для противостояния основным угрозам от Азии до Восточной Европы, поэтому ЕС должен взять на себя ответственность за соседние регионы.

Ранее американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал странной политику Вашингтона в отношении событий на Украине.