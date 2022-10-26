Иностранные банки ускорили уход из России

«Ъ»: иностранные банки ускорили закрытие представительств в России в октябре

В октябре исход иностранных банков с российского рынка резко ускорился. Всего с начала года представительство в стране закрыли шесть кредитных организаций, но на этот месяц пришлась половина решений, сообщает «Коммерсантъ».

Как объяснили в Центробанке, все прекращения действия аккредитации произошли в добровольном порядке. В прошлом году закрыты были три представительства, в 2020-м — одно. В настоящее время в России остались 32 представительства, что более чем в два раза меньше, чем в 2016-м.

Работа в такой форме не допускает проведения банковских операций, открытия счетов и привлечения средств клиентов. Представительство не является самостоятельным юридическим лицом, оно только защищает интересы головной организации или становится первым шагом на пути возможного открытия дочернего банка.

Из покинувших Россию в этом году банков раньше всех, еще в 2005 году, аккредитацию получил RCB Bank (Russian Commercial Bank). Помимо него, закрывали представительства немецкий Bayerische Landesbank, итальянский Iccrea BancaImpresa S.p.A., швейцарский Lombard Odier, кипрский Hellenic Bank и японский Hokkaido Bank.

Финансовый эксперт Надежда Громова связала решения финансовых организаций с отсутствием у них перспектив развития в стране. На фоне санкционного конфликта с Западом, резко ужесточившегося после ввода российских войск на территорию Украины, российский рынок перестал быть интересным для них.

Ранее сообщалось, что после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации россияне забрали из банковской системы почти полтриллиона рублей.