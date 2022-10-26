Минобороны отчиталось об уничтожении украинского узла связи

Минобороны заявило об уничтожении узла связи ВСУ около Приколотного в Харьковской области

Российские военные уничтожили узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что украинский узел связи находился в районе населенного пункта Приколотное в Харьковской области.

В оборонном ведомстве также заявили об ударе по нефтехранилищу в Днепропетровске — с его помощью Киев снабжал дизельным топливом группировку войск в Донбассе.

18 октября сообщалось об уничтожении станции космической связи правительства Украины в Одесской области. Она находилась в районе населенного пункта Палиевка.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения.