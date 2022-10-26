Володин заявил о потере Украиной способности существовать как государство

Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла способность существовать как государство

Украина потеряла способность существовать как отдельное государство. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Политик констатировал полную потерю самостоятельности Украины, подчеркнув, что это государство оккупировано НАТО и стало колонией США. Володин считает, что Киев получает приказы из Соединенных штатов, которые, в свою очередь, управляют из Пентагона Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Спикер нижней палаты парламента указал на неспособность Киева выполнять социальные обязательства перед своими гражданами из-за разрушенной финансовой системы.

«Более 100 миллиардов долларов долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются», — написал Володин.

Ранее политик указал на разочарование Запада и США в контрнаступлении Украины, в связи с чем у Европы и Америки сменилась риторика по вопросу о переговорах с Россией. Володин уточнил, что до этого США и страны Запада заявляли о решении конфликта только на поле боя — теперь же они говорят, что вопрос об урегулировании ситуации зависит только от президента Украины Владимира Зеленского.