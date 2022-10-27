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14:43, 27 октября 2022Моя страна

В Карачаево-Черкессии выделят 57 миллионов рублей на создание молодежных центров

В КЧР в 2023 году планируется создание развивающих центров и корпоративного университета

Фото: Алекс Степанов / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкеской республике (КЧР) на создание молодежных центров и клубов в 2023 году будет выделено 57 миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«По результатам всероссийского конкурса "Регион для молодых", который проводило федеральное агентство Росмолодежь, 42 субъекта России получат субсидии на развитие молодежной политики. В числе победителей — Карачаево-Черкесия», — пояснили в пресс-службе. Уточняется, что полученные средства будут направлены на создание и развитие развивающих центров и корпоративного университета.

Так, в республике появится центр обучения сферы легкой промышленности, где молодые люди смогут обучиться программированию и работе на вязальном оборудовании, республиканский центр развития добровольчества и интеллектуальный клуб, на базе которого планируется проводить мероприятия по финансовой грамотности для студентов колледжей и вузов.

Кроме того, будет создан центр подготовки специалистов в сфере туризма и школа программирования, где будут проходить занятия по 3D-моделированию, прототипированию, web-дизайну и дизайну интерьера.

Ранее в октябре Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги заявочной кампании Всероссийского конкурса, в котором принимали участие проекты комплексного развития молодежной политики в регионах России «Регион для молодых». Так, в 2023 году на развитие молодежной политики в стране выделили 5 миллиардов рублей грантовой поддержки.

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Валентина Процкова
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