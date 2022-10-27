МИД России обвинил Украину в военных преступлениях

Замглавы МИД РФ Сыромолотов обвинил Украину в совершении военных преступлений

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов обвинил Украину в совершении военных преступлений. Его слова приводит РИА Новости.

«Речь идет об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации», — сказал дипломат.

Сыромолотов уточнил, что Россия использует термин «террористические методы» для описания ведения военных действий, однако он не имеет отношения к терроризму как общеуголовному преступлению.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения в адрес Москвы в якобы обстрелах гражданской инфраструктуры Украины, назвав их лицемерными.

