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07:33, 27 октября 2022Россия

МИД России обвинил Украину в военных преступлениях

Замглавы МИД РФ Сыромолотов обвинил Украину в совершении военных преступлений

Фото: The Presidential Office of Ukraine/ Globallookpress.com

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов обвинил Украину в совершении военных преступлений. Его слова приводит РИА Новости.

«Речь идет об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации», — сказал дипломат.

Сыромолотов уточнил, что Россия использует термин «террористические методы» для описания ведения военных действий, однако он не имеет отношения к терроризму как общеуголовному преступлению.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения в адрес Москвы в якобы обстрелах гражданской инфраструктуры Украины, назвав их лицемерными.

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Марина Совина
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