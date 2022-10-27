Австралия сделала заявление о конфликте на Украине

Австралия пообещала поддерживать Украину до разрешения конфликта на ее условиях

Австралия будет оказывать поддержку Украине до завершения военного конфликта на территории этой страны на условиях Киева. Об этом рассказал заместитель главы австралийского правительства Ричард Марлз, пишет ТАСС.

По его словам, поддержка Австралии рассчитана на долгосрочную перспективу, так как Канберра уверена, что конфликт будет продолжаться длительное время. Австралия пообещала поддерживать Украину до разрешения конфликта на ее условиях.

«Украинское государство расположено далеко от Австралии, однако принципы, которые поставлены на карту в этом конфликте, затрагивают наши национальные интересы», — добавил он.

Марлз добавил, что австралийские военные, которых Канберра решила направить для подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибудут в Великобританию к концу 2022 года. В январе 2023-го они должны приступить к преподаванию. «Наш военный персонал обеспечит базовую подготовку пехоты ВСУ в Великобритании», — сделал заявление Марлз.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.