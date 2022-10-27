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14:19, 27 октября 2022Россия

Российский губернатор поручил наказать ответственных за облавы на резервистов

Губернатор Ивановской области поручил военкому наказать организаторов облав на резервистов

Кадр: Telegram-канал «Ивановская область»

Все виновные в организации облав на резервистов в Ивановской области должны быть выявлены и наказаны. Соответствующее поручение губернатор региона Станислав Воскресенский дал военному комиссару города Иваново Максиму Ткачуку. Запись их разговора приводит Telegram-канал правительства Ивановской области.

По словам Воскресенского, к нему поступили жалобы об облавах из Иванова и других муниципалитетов региона. «Я могу сказать вам: это недопустимо. Просто недопустимо. Исходите из того, что сказал министр обороны [Сергей Шойгу]. Речь идет о частичной мобилизации — не более 1 процента от запаса», — заявил губернатор.

Ранее о новых случаях облав на резервистов с целью вручения им повесток о мобилизации рассказал член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его словам, сообщения об этом приходят из Ивановской области и других регионов России. Кабанов выразил надежду, что Военная прокуратура проверит все факты и сделает соответствующие выводы.

В свою очередь, сенатор Совета Федерации Андрей Клишас выступил с призывом наказать организаторов новых облав. Он подчеркнул, что такие методы мобилизации противоречат российскому законодательству.

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Первые сообщения об облавах на резервистов поступили 14 октября из Санкт-Петербурга и Москвы. В сети появились кадры, на которых люди в гражданской одежде в сопровождении сотрудников полиции поджидают россиян в подъездах их домов с целью вручения повестки с призывом в рамках частичной мобилизации. В столице облавы проводились возле станций метро.

Отреагировав на эти сообщения, сенатор Клишас напомнил, что полицейские могут доставить в военкомат только призывников, на которых комиссариат составил письменные запросы. Политик также подчеркнул, что военкоматы не имеют права действовать в отношении неопределенного круга лиц.

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Константин Лысяков
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