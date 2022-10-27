Два гола российских игроков помогли «Тампе» одержать победу в матче НХЛ

Две заброшенные шайбы Сергачева и Кучерова помогли «Тампе» победить «Анахайм» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Анахайм Дакс» в восьмом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Анахайме и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Победу в этом матче «Тампе» помогли одержать два российских игрока: защитник Михаил Сергачев, отметившийся голом и результативной передачей, и форвард Никита Кучеров, забросивший вторую шайбу команды в этой встрече. В составе «Анахайма» отличился другой россиянин, защитник Дмитрий Куликов, на счету которого голевой пас.

Кучеров поражает ворота соперника во втором матче подряд. Всего в его активе в этом сезоне одиннадцать очков по системе «гол плюс пас». Сергачев за восемь игр набрал шесть очков. Заброшенная им сегодня шайба стала для него первым голом в сезоне-2022/2023.

24 октября российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче с «Коламбус Блю Джекетс», набрав 12-е очко в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, он возглавил гонку бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата.

