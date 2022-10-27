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13:12, 27 октября 2022Интернет и СМИ

Захарова обвинила уехавшую из России Собчак в лицемерии

Представитель МИД Захарова обвинила уехавшую из России Собчак в лицемерии
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила уехавшую из России журналистку и телеведущую Ксению Собчак, которая стала подозреваемой по делу о вымогательстве, в лицемерии. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

«Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна», — высказалась Захарова. Она напомнила, что журналистка неоднократно опровергала и высмеивала информацию о наличии у нее иностранного паспорта или вида на жительство. Однако департамент госбезопасности Литвы, который подтвердил информацию о наличии у журналистки гражданства Израиля, «за нее ответил», подчеркнула Захарова.

«Представляю, как сейчас покрылись испариной все, кто через ее ресурсы продвигал заказные материалы, в том числе и в отношении государства, госслужащих и так далее», — отметила пресс-секретарь МИД.

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Утром 27 октября стало известно, что Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту. Директор департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис сообщил, что она является гражданкой Израиля и может находиться на территории государства в течение 90 суток. При этом журналистка неоднократно заявляла, что имеет только российский паспорт, и называла утверждения о наличии у нее другого гражданства ложью.

О том, что Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве, сообщалось 26 октября. Фигурантами этого же дела стали ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Из материалов дела следует, что их подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в одном из Telegram-каналов. Суханова и Романовского задержали.

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Олег Давыдов
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