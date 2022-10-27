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16:17, 27 октября 2022Наука и техника

Составлена карта пыли Млечного Пути

В МФТИ составили карту пыли Млечного Пути

Фото: Idrees Abbas / Globallookpress.com

Российские специалисты из Московского физико-технического института (МФТИ) составили карту пыли Млечного Пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В ходе исследования ученые наблюдали искажения, которые формируют сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик, находящихся на периферии Млечного Пути. За счет поглощения частиц пыли удалось установить точное местоположение этих объектов. Всего исследователи зафиксировали 8,9 тысячи квазаров. Особенный интерес представляли те черные дыры, которые распространяли низкочастотные сигналы, что означало крупное скопление пыли в межзвездной среде.

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Последующие расчеты показали, что основные массивы пыли располагаются в центральных областях галактики, недалеко от черной дыры Sgr A*. Кроме того, сосредоточения пыли были обнаружены в туманности Ориона, созвездии Лебедя, а также в регионе остатков сверхновой Cas A в созвездии Кассиопеи, и подобных объектов в созвездиях Тельца (Taurus A) и Парусов (Vela). Карта скопления пыли необходима специалистам для изучения структуры Млечного Пути.

В октябре сотрудники Сиднейского университета заявили об обнаружении крупного скопления мертвых звезд в Млечном Пути.

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Елена Апазиди
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