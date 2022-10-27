Силовые структуры
В сети появилось видео нападения неизвестного на российского полицейского
В Свердловской области неизвестный напал на полицейского и избил его на глазах у коллег
В сети появилось видео нападения неизвестного на российского полицейского на глазах у коллег. Запись опубликовал URA.RU.
На кадрах видно, как несколько человек стоят в коридоре. Там происходит ссора между правоохранителем и мужчиной, которая перерастает в драку. Тогда майор полиции, который видел произошедшее, и другие очевидцы конфликта вступаются и оттаскивают дебошира, избивающего сотрудника МВД.
По данным издания, видео появилось 26 октября. Инцидент произошел в городе Асбест Свердловской области.
Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что запись проверяется. Но если окажется, что это фейки, то к ответственности привлекут тех, кто распространил ролик в интернете.