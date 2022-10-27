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09:30, 27 октября 2022Мир

США решили как можно скорее разместить новое ядерное оружие в Европе

Politico: США решили ускорить размещение в Европе новых ядерных тактических бомб B61-12
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Из-за сложной политической ситуации США решили ускорить размещение новых тактических ядерных бомб воздушного базирования B61-12 на территории Европы, они будут готовы к использованию с европейских авиабаз уже к декабрю текущего года. Об этом сообщила газета Politico с ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что инициатором идеи как можно скорее обновить американские вооружения стали европейские союзники Вашингтона. «С учетом нарастания ядерной риторики России часть союзников попросила продолжить консультации в НАТО, чтобы обеспечить постоянную готовность [сил и вооружений] и последовательную передачу сообщений», — говорится в документе, который попал в распоряжение газеты.

Изначально бомбы должны были быть размещены к весне 2023 года. Первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12 был выпущен в декабре 2021 года, а полномасштабное производство запущено в мае 2022-го. В результате модернизации срок пребывания бомбы на вооружении увеличится по меньшей мере на 20 лет.

Ранее бывший министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде назвала действия России в Арктике, в том числе восстановление военно-морских баз и перезапуск системы обороны, вызовом для НАТО.

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Дмитрий Сотак
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