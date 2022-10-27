В Москве суд дал 18 лет педофилу за развращение детей

В Москве педофила осудили на 18 лет за сексуальное насилие и развращение 20 детей

В Москве суд приговорил к 18 годам лишения свободы Романа Корябина за 36 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным в 17 эпизодах по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 16 эпизодах по пунктам «в,г» части 2 статьи 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») и 3 эпизодам по части 2 статьи 135 («Развратные действия») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июле 2019 года фигурант в социальных сетях переписывался с детьми и заставлял их удовлетворять его сексуальные желания. Кроме того, педофил требовал от несовершеннолетних отправлять ему интимные фотографии и видео в специальную группу. 20 малолетних пострадали от его действий.

Отмечается, что объем уголовного дела составил более 50 томов, следователи допросили более 80 свидетелей и потерпевших из разных городов России.