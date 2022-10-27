Россиянку осудили на три года за похищение четырехлетней девочки

Под Тюменью осудили на три года 38-летнюю женщину за похищение четырехлетней девочки

В Тюменской области суд приговорил к трем годам лишения свободы 38-летнюю местную жительницу за похищение четырехлетнего ребенка. Об этом в четверг, 27 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по пункту «д» части 2 статьи 126 («Похищение человека») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, вечером 24 июня фигурантка сказала маленькой девочке, что проводит ее до дома, а на самом деле увела малышку к себе домой на Харьковскую улицу, где удерживала ее до задержания.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге суд поместил в СИЗО до 5 октября похитившего ребенка мужчину.