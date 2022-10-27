Фитнес-тренер назвала способы добиться рельефного пресса вне спортзала

Тренер Минжуренко: добиться рельефного пресса поможет отказ от сладкого и жвачки

Добиться рельефного пресса помогут отказ от фастфуда, жвачки и сладкого, подсказала фитнес-тренер, нутрициолог, мастер спорта международного класса по регби-7, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Татьяна Минжуренко. В беседе с News.ru она назвала способы добиться заметных кубиков пресса вне спортзала.

Минжуренко указала на то, что залогом рельефных кубиков и плоского живота является правильное питание с дефицитом калорий. «Сладкое и мучное откладываются в виде жира в нижней части живота. Поэтому, чтобы добиться желаемой фигуры, необходимо исключить вредную пищу: все сладости, копчености, фастфуд. Стоит отказаться от чрезмерно соленой еды, потому что из-за нее хочется больше пить», — объяснила Минжуренко, добавив, что избыток воды ведет к отекам.

Кроме того, фитнес-тренер рекомендовала отказаться от жвачки, поскольку при жевании человек незаметно для себя глотает воздух, который из желудка попадает в кишечник и «надувает» живот. Необходимо, добавила она, следить и за уровнем гормонов в организме, особенно за эстрогеном, небольшое повышение уровня которого ведет к накоплению жира на животе. «Уровень эстрогена будет в норме, если в организме достаточно кальция и витаминов группы В. Поэтому эти элементы обязательно должны быть в вашем рационе», — рассказала Минжуренко.

В укреплении пресса, продолжила тренер, помогут также ежедневная ходьба без остановки по 40 минут в день и употребление пробиотиков для избавления от метеоризма. «Когда мы тщательно пережевываем пищу, она занимает меньше места в пищеварительном тракте. Так желудку легче ее переваривать, он не растягивается, а вы быстрее насыщаетесь», — дала еще один совет фитнес-тренер.

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