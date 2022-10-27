Путин описал ситуацию в мире цитатой Солженицына

Президент России Путин описал ситуацию в мире цитатой из речи Солженицына

Президент России Владимир Путин ходе пленарной сессии клуба «Валдай» процитировал гарвардскую речь писателя Александра Солженицына. Трансляция выступления российского лидера ведется на официальном сайте мероприятия.

Глава государства напомнил слушателям о словах Солженицына, который говорил об «ослеплении превосходства».

«За прошедшие почти полвека это ослепление, откровенно расистское и неоколониальное по своему характеру, приобрело уже просто уродливые формы, особенно после того, как возник так называемый однополярный мир», — заявил президент.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и делает там программные заявления. В 2021 году выступление Путина на дискуссионной площадке длилось более трех часов.