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17:28, 27 октября 2022Россия

Путин описал ситуацию в мире цитатой Солженицына

Президент России Путин описал ситуацию в мире цитатой из речи Солженицына

Фото: Alexei Babushkin / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин ходе пленарной сессии клуба «Валдай» процитировал гарвардскую речь писателя Александра Солженицына. Трансляция выступления российского лидера ведется на официальном сайте мероприятия.

Глава государства напомнил слушателям о словах Солженицына, который говорил об «ослеплении превосходства».

«За прошедшие почти полвека это ослепление, откровенно расистское и неоколониальное по своему характеру, приобрело уже просто уродливые формы, особенно после того, как возник так называемый однополярный мир», — заявил президент.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и делает там программные заявления. В 2021 году выступление Путина на дискуссионной площадке длилось более трех часов.

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Валерий Розенберг
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