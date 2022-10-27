Путин заставил участников пленарной сессии «Валдая» насторожиться

Президент России Путин заставил насторожиться участников пленарной сессии «Валдая»

В рамках пленарной сессии клуба «Валдай» президенту России Владимиру Путину напомнили о его произнесенной четыре года назад фразе, что в случае ядерного войны «мы как мученики попадем в рай». Трансляция мероприятия доступна на его официальном сайте.

Модератор сессии Федор Лукьянов поинтересовался у Путина: «Мы не торопимся же [в рай], правда?» На некоторое время президент задумался, а зал настороженно засмеялся. «А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут», — сказал глава государства, улыбаясь.

Фразу, ставшую в последствие мемом, президент произнес на заседании «Валдая» 18 октября 2018 года, рассуждая об условиях применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что Россия пойдет на такой шаг только в случае ответа на аналогичные действия в ее сторону. «Мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — заявил Путин.

На заседании Валдайского клуба в 2019 году президенту также напомнили об этой фразе. Отвечая на вопрос о том, стала ли Россия за прошедший год ближе к раю, Путин заявил, что «мы все всегда одинаково близки к Господу». Однако, по его словам, ситуация ухудшилась с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.