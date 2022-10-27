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11:15, 27 октября 2022Забота о себе

Вокалистка группы Nightwish рассказала о раке груди и прогнозах врачей

Вокалистке Nightwish Флор Янсен предстоит операция из-за рака молочной железы

Фото: IMAGO / Heikki Saukkomaa / Globallookpress.com

Из-за рака молочной железы вокалистке финской группы Nightwish Флор Янсен предстоит операция. О диагностированном у нее раке и планах на будущее певица рассказала на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам 41-летней Янсен, диагноз ей поставили около двух недель назад, и операция уже запланирована. «Кажется, рак неагрессивный, он не распространился. Грудь я сохраню и после операции рассчитываю на полное выздоровление. В течение трех месяцев после операции потребуется лучевая терапия», — рассказала она.

Пока, уточнила певица, прогнозы врачей оптимистичные, после операции диагноз может быть уточнен. «Само слово "рак" шокирует. Все, что казалось важным до диагноза, меняется в минуту. Сейчас я просто хочу быть здоровой, увидеть, как моя дочь станет женщиной, жить», — призналась Янсен.

При этом, уточнила певица, до диагноза здоровье ее не беспокоило, а опухоль удалось найти только благодаря плановой маммографии, которую она прошла как женщина старше сорока лет. «Маммография спасает жизни! Да, это дискомфортно, вам может казаться, что с грудью все в порядке, но сходите», — попросила поклонниц она.

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После операции Флор Янсен планирует вместе с Nightwish отправиться в тур по Европе, стартующий 20 ноября.

Ранее сообщалось, что бродвейской актрисе Кристе Родригес не диагностировали вовремя рак груди. Медики пропустили смертельную болезнь звезды мюзикла «Золушка» из-за ее юности.

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Александра Лисица
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