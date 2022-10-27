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10:35, 27 октября 2022Забота о себе

Врачи пропустили смертельную болезнь звезды мюзиклов из-за ее юности

Актрисе Кристе Родригес не диагностировали рак груди вовремя из-за предвзятости к возрасту

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Бродвейской актрисе Кристе Родригес не диагностировали вовремя рак груди. О том, как медики пропустили смертельную болезнь звезды мюзикла «Золушка» из-за ее юности, рассказало издание Everyday Health.

38-летняя Родригес утверждает, что не получила должного лечения из-за предвзятости врачей. Небольшую опухоль в груди она обнаружила в 2009 году, а болезнь у нее диагностировали только в 2014-м. «В 25 лет я заметила опухоль. Гинеколог назначила ультразвуковое обследование, специалист УЗИ спросил, сколько мне лет и были ли в семье случаи рака груди», — вспомнила она, добавив, что несмотря на то, что снимок не был идеальным, ее попросили не беспокоиться.

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С тех пор проходила УЗИ каждый год, но раз за разом врачи не находили развивавшееся онкологическое заболевание. В 2014 году грудь начала кровоточить, но и это не убедило врача. «Меня снова спросили о возрасте и сказали, что новообразование, скорее всего, доброкачественное. Но теперь мне назначили биопсию», — сказала она.

Только после этого, почти в 30 лет, у актрисы нашли рак груди третьей стадии. Лечение, которое несколько лет назад включало бы в себя только удаление опухоли, теперь требовало операции, химиотерапии, радиотерапии и приема гормональных препаратов.

Все пластические хирурги-мужчины хотели, чтобы я сохранила здоровую грудь, а каждая женщина-врач понимала — я боюсь, что, не удалив вторую грудь, снова и снова буду проходить через это

Криста Родригесактриса

Криста Родригес прошла трехмесячный курс лечения, направленного на уменьшение опухоли, в течение четырех месяцев подвергалась химиотерапии, после чего удалила обе груди и поставила грудные импланты. За этим последовала радиотерапия. Сейчас Родригес находится в ремиссии.

Ранее сообщалось, что актриса Сельма Блэр, страдающая от рассеянного склероза, покинула танцевальное шоу «Танцы со звездами». Дальнейшее участие могло осложнить ее состояние.

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Александра Лисица
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