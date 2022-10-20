Известная актриса покинула «Танцы со звездами» из-за рассеянного склероза

Страдающая от рассеянного склероза Сельма Блэр ушла из танцевального шоу из-за травм

Актриса Сельма Блэр, страдающая от рассеянного склероза, покинула танцевальное шоу «Танцы со звездами». Дальнейшее участие могло осложнить ее состояние, уточняет CBS.

Звезда «Хеллбоя» и «Жестоких игр» призналась, что приняла решение уйти после получения результатов последней магнитно-резонансной томографии. «Кроме растяжений и разрывов есть серьезная травма кости и воспаление. Я могу нанести себе значительный ущерб, чего, конечно, не хочу. Мне придется угомониться, снова стать мамой и не скрывать, что должна отказаться от того, что люблю», — сказала она.

В последний раз Сельма Блэр и ее партнер по шоу Саша Фарбер станцевали для проекта 17 октября. После этого известная актриса упоминала, что участие в «Танцах со звездами» помогло ей улучшить самочувствие.

Впервые о хроническом заболевании центральной нервной системы Сельма Блэр заявила в 2018 году. С тех пор она неоднократно появлялась на публике с тростью для ходьбы. Симптомы рассеянного склероза, в частности, включают онемение конечностей, ощущение электрических разрядов при движениях шеи, тремор, невозможность ходить, потерю речи и зрения, усталость.

Ранее сообщалось, что актрисе Сьюзан Иган пришлось отменить гастроли с постановкой «Диснеевская принцесса» из-за болезни. Звезда бродвейской постановки «Красавицы и чудовища» страдает от паралича лица.