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Звезда мюзиклов отменила гастроли из-за болезни как у Джастина Бибера

Актриса Сьюзан Иган отменила гастроли с «Диснеевской принцессой» из-за паралича Белла

Фото: @iamsusanegan

Актрисе Сьюзан Иган пришлось отменить гастроли с постановкой «Диснеевская принцесса» из-за болезни. О том, что звезда бродвейской постановки «Красавицы и чудовища» отменила гастроли из-за паралича лица, сообщило издание People.

52-летняя американская актриса, которая первой сыграла Белль в бродвейском мюзикле «Красавица и чудовище», а также озвучила Мегару в мультфильме Disney «Геркулес», заявила, что не будет выступать этой осенью. Она призналась, что страдает от паралича Белла — заболевания, при котором случается паралич мышц с одной стороны лица — и вынуждена провести в больнице некоторое время. «Мне сказали, что это вызвано вирусом, и, кажется, один такой вирус среди нас ходит. Я полностью восстановлюсь, но, как и Джастин Бибер (хорошая компания!), у которого что-то похожее, я не могу выступать сейчас», — рассказала она в социальных сетях.

В концертном туре «Диснеевская принцесса» она должна была исполнять песни из мультфильмов Disney. Иган останется исполнительным продюсером шоу.

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В августе 2022 года американский поп-исполнитель Джастин Бибер впервые вышел на сцену после частичного паралича лица. Певцу парализовало пол-лица в июне из-за синдрома Рамзи Ханта — он не мог улыбаться с одной стороны и моргать правым глазом.

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Александра Лисица
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