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16:10, 27 октября 2022Мир

В Швеции подтвердили прибытие судна России в район взрывов на «Северном потоке»

ВМС Швеции подтвердили прибытие судна под флагом России в район ЧП на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Swedish Coast Guard / Unsplash

Гражданское судно «Нефрит» под российским флагом прибыло в район аварий на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море. Такую информацию подтвердили Военно-морские силы (ВМС) Швеции в разговоре с газетой Aftonbladet.

Судно зафрахтовано консорциумом, которому принадлежит трубопровод. «Мы уже давно знаем, что они хотели приехать для проведения собственных расследований», — прокомментировала прибытие российских специалистов представитель ВМС Джимми Адамссон. Несколько шведских военных кораблей также находятся на месте утечек, добавили в ведомстве.

«Им не нужно разрешение шведских властей для проведения исследования в шведской экономической зоне», — добавила Адамссон.

После утечек на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» ряд западных стран и Россия заявили, что произошла диверсия. Как позднее установили германские власти, кто-то устроил взрывы. Москва решила провести свое собственное расследование.

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Виктория Кондратьева
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