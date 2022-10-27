Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:26, 27 октября 2022Среда обитания

Собянин пригрозил отстранить компанию «ПИК» от строительства в Москве

Мэр Москвы Собянин пригрозил отстранить «ПИК» от строительства в Москве из-за срыва сроков

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил отстранить группу компаний «ПИК» от строительства в столице, если будут сорваны сроки выполнения работ по возведению школы на Люблинской улице. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава города посетил строящуюся школу почти на 1,2 тысячи мест, которая станет частью жилого комплекса «Люблинский парк». Он отметил, что компания должна обеспечить жильцов необходимыми объектами социально-культурной сферы. На данный момент в комплексе не работают образовательные учреждения, однако сдано 200 тысяч квадратных метров жилья.

«Сейчас люди вынуждены ездить непонятно куда, в переполненные школы. Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно? Ускоряйтесь», — заявил Собянин гендиректору компании Ивану Поландову.

В сентябре совладелец «ПИК » Сергей Гордеев ушел с поста гендиректора компании и передал операционное управление бизнесом Ивану Поландову. Гордеев решил заняться корпоративным управлением и стратегическим развитием компании, включая вопросы нового технологического направления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Киев заявил о поражении объектов энергетики в центре Украины
Украина потребовала кассетные боеприпасы от США и Европы
Разбойное нападение мужчины с ножом на российскую пенсионерку попало на видео
Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану Ривза
Россия пригрозила ЕС ответом в случае конфискации ее замороженных резервов
Российские войска отразили наступления ВСУ на трех направлениях
Лукашенко рассказал об одежде исключительно белорусских брендов в гардеробе
Европа объявила о замещении всего не поставленного из России газа
Россия не приняла решение о продлении продуктовой сделки
Израиль заявил о невозможности поставок ПВО на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.