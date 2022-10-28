Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:42, 28 октября 2022Экономика

Рост цен в Италии побил рекорд прошлого века

Данные Istat: инфляция в Италии оказалась рекордной с 1984 года и достигла 11,9%

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

В октябре годовая инфляция в Италии резко разогналась до 11,9 процента, в то время как в сентябре показатель составил 8,9 процента, свидетельствуют данные Национального института статистики (Istat) страны.

Рост цен в этом месяце побил рекорд 1984 года. Драйверами ускорения инфляции стали цены на энергоносители, поднявшиеся на 73,2 процента в годовом выражении (против роста на 44,5 процента в прошлом месяце). Кроме того, как и в сентябре, в октябре продолжился рост стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков — с 11,7 процента до 13,5 процента.

При этом замедлилось повышение цен в сегменте услуг, разница с сентябрем составила 0,6 процентного пункта. Аналогичная ситуация наблюдается и в стоимости транспорта, цены в этом сегменте затормозили рост с 9,5 процента до 8 процентов.

С рекордной инфляцией столкнулись и другие страны Евросоюза. Ранее Европейский центральный банк принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 0,75 процентного пункта. Регулятор отмечает, что инфляция остается на слишком высоком уровне, и быстро справиться с проблемой не получится.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Стали известны новые подробности крушения истребителя Су-30 в Иркутске
Российская фигуристка рассказала о превращении в развратную женщину на льду
Грабитель избил москвичку на глазах у прохожих и попал на видео
В Херсоне сообщили об ударе ВСУ по онкодиспансеру
Новый премьер Британии оказался богаче короля
Казанский маньяк получил пожизненный срок за серию убийств и изнасилований
Власти ДНР ответили на вопрос об осеннем призыве срочников
Россия нарастила поставки газа в Австрию
В Литве решили увеличить численность армейского резерва
Туристка отправилась в долгожданный отпуск и умерла из-за чашки кофе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.