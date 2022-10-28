Irish Times: 61% жителей Ирландии обеспокоен слишком большим наплывом беженцев с Украины

Жители Ирландии выразили отношение к беженцам с Украины, соответствующие показатели зафиксированы в опросе социологической фирмы Ipsos, проведенного для газеты Irish Times.

По данным опроса, 61 процент ирландцев обеспокоен слишком большим наплывом украинских мигрантов, при этом 34 процента опрошенных не разделяют такое мнение. Также отмечается, что около 56 процентов респондентов считают, что Ирландия должна продолжать принимать беженцев с Украины вне зависимости от их количества.

Издание подчеркивает, что по мнению большинства опрошенных (72 процента), Ирландия и Европейский союз (ЕС) должны поддерживать Украины даже в том случае, если это обернется нехваткой энергии. Уточняется, что опрос проводился среди 1200 совершеннолетних ирландцев.

Ранее сообщалось, что власти Польши решили ужесточить условия пребывания в стране для украинских беженцев. Отмечается, что украинцам ограничат доступ к социальным пособиям, среди которых выплаты для родителей несовершеннолетних детей.