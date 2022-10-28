Уехавший на спецоперацию медик назвал наиболее распространенные виды травм

РИА Новости: военный врач сообщил о множестве пациентов с минно-взрывными травмами

Отправившийся в зону проведения специальной военной операции медик Евгений, называемый «Шаманом», сообщил, что большая часть пациентов получает минно-взрывные травмы. Об этом пишет РИА Новости.

Также, по словам специалиста, немалая доля пациентов поступает с огнестрельными ранениями. Он отметил, что врачам пришлось столкнуться с совершенно новыми задачами. «Но мы знали, на что мы идем, мы готовились к этому, и это у нас получается», — заявил Евгений, назвав нагрузку на медиков «непредсказуемой».

Он подчеркнул, что нельзя сравнивать работу врачей в обычных условиях и медицинскую службу в вооруженных силах из-за разницы в обстановке. Специалист добавил, что, несмотря на это, врачи сохраняют энтузиазм. «Настрой боевой, будем лечить, помогать», — сказал Евгений. Он также призвал коллег «на гражданке» отбросить страх и действовать, отметив, что они сами, а также их семьи и потомки впоследствии будут гордиться ими «так же, как нашими дедами и прадедами».

Ранее стало известно о гибели мобилизованного многодетного отца Андрея Хомиченко из Бурятии, попавшего в ряды Вооруженных сил (ВС) России. Сообщается, что мужчина погиб в зоне специальной военной операции (СВО).