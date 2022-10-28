Названо условие для получения налогового вычета за жилье дважды

Юрист Тарасов рассказал, в каких случаях налоговый вычет за жилье можно получить дважды

В некоторых случаях россияне могут дважды рассчитывать на получение налогового вычета за покупку жилья. Условия для этого назвал юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов, пишет «Прайм».

Специалист рассказал, что дополучить сумму налогового вычета при покупке второй квартиры могут россияне, которые купили первую квартиру после 1 января 2014 года менее чем за два миллиона рублей.

Так, если первое жилье стоило полтора миллиона рублей, то со второго можно заявить вычет не более чем с 500 тысяч рублей, без учета расходов на погашение ипотечных процентов.

Чтобы получить вычет, необходимо загрузить в личный кабинет налогоплательщика фотографии или сканы договора купли-продажи, ипотечного договора (при наличии), листа записи о регистрации прав и платежный документ, напомнил эксперт.

Ранее в России предложили увеличить сумму возврата налога с покупки жилья. Как рассказал директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов лимит предлагается поднять до 6 миллионов рублей. Для остальных регионов сумму хотят увеличить до 4 миллионов рублей. Соответственно, выплаты также увеличатся до 780 и 520 тысяч рублей.