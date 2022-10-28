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17:37, 28 октября 2022Интернет и СМИ

Дуров отключил платные посты в Telegram из-за требований Apple

Дуров сообщил, что Telegram отключил платные посты для iOS из-за требований Apple

Фото: Tyler Franta / Unsplash

Мессенджер Telegram отключил функцию платных постов для пользователей устройств на базе iOS из-за требований компании Apple. Об этом сообщил основатель сервиса Павел Дуров в своем Telegram-канале.

По словам предпринимателя, некоторые создатели контента начали использовать сторонних платежных ботов для продажи доступа к отдельным постам в своих Telegram-каналах. В результате, как отметил Дуров, эти авторы контента могли получать почти всю сумму, которую им платили подписчики.

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«К сожалению, мы получили сообщение от Apple о том, что они недовольны тем, что создатели контента монетизируют свои усилия, не платя Apple 30-процентный налог. Поскольку Apple полностью контролирует свою экосистему, у нас не было другой альтернативы, кроме как отключить такие платные посты на устройствах iOS», — написал Дуров.

Основатель Telegram назвал случившееся примером того, как монополия «злоупотребляет своим доминированием на рынке за счет миллионов пользователей, которые пытаются монетизировать собственный контент». Дуров добавил, что его компания будет работать над тем, чтобы предложить авторам «мощные и простые инструменты для монетизации их контента за пределами ограничительной экосистемы Apple».

О том, что в Telegram-каналах появилась возможность делать платные посты, стало известно 27 октября. Для того, чтобы разместить такую публикацию, нужно подключить к каналу бот donate. Перед покупкой пользователи видят только очертания фото или видео и сумму оплаты, после покупки мессенджер открывает полный доступ к контенту.

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Евгения Наумова
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