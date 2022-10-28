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13:27, 28 октября 2022Моя страна

В Новороссийск вернется фестиваль хамсы

В Новороссийске проведут фестиваль хамсы после двухлетнего перерыва

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

В Новороссийск после двухлетнего перерыва, случившегося из-за пандемии коронавируса, вернется рыбный фестиваль «Хамса». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Мероприятие пройдет с 3 по 6 ноября. В эти дни на городской набережной будут работать торговые модули, шатры, фермерские лавки, в которых гости смогут приобрести продукты и блюда черноморской кухни, морепродукты, а также живую рыбу. В меню в том числе уха по-черноморски, паэлья из рапанов, форшмак и бутерброды с хамсой.

Помимо этого, лучшие шеф-повара Краснодарского края проведут кулинарные мастер-классы.

Идея провести фестиваль возникла после установки памятника хамсе. Эта рыба всегда была излюбленным продуктом в регионе.

Ранее сообщалось, что жителей Воронежа пригласили на уникальную грибную экскурсию, которая пройдет 28 октября в Воронежском государственном университете. Посетителям расскажут о существующих видах грибов, а также помогут определить экземпляры, которые гости могут принести с собой.

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Сергей Истомин
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