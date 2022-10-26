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10:50, 26 октября 2022Моя страна

Жителей Воронежа пригласили на уникальную грибную экскурсию

В ВГУ состоится экскурсия по выставке «Планета грибов»

Фото: hp koch / Unsplash

Жителей Воронежа пригласили на уникальную грибную экскурсию. Она пройдет 28 октября в Воронежском государственном университете (ВГУ), сообщает KP.RU.

Экскурсия организована управлением экологии совместно с кафедрой ботаники и микологии университета. Доцент кафедры Гавриил Мелькумов расскажет воронежцам о существующих видах грибов, а также поможет определить экземпляры, которые гости могут принести с собой.

Как указали в ВГУ, многие экспонаты настоящие и представлены в том виде, в котором встречаются в осенний сезон. В экспозиции представлены и съедобные грибы — белые, подберезовики, лисички, опята, а также ядовитые — ложные опята и свинушки, бледная поганка.

Экскурсия бесплатная, но ее смогут посетить только 25 человек. Зарегистрировавшиеся участники получат сообщение с подтверждением.

В августе в Воронеже состоялся гастрофестиваль «Знай наших». На празднике были представлены предприятия — участники проекта «Сделано в Тульской области». Так, например, машиностроительный завод «Штамп» привез в Воронеж целую выставку самоварной продукции. Гости фестиваля также поучаствовали в мастер-классе по розжигу 40-литрового тульского самовара и дегустации чая.

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