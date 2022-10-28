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13:54, 28 октября 2022Интернет и СМИ

Ида Галич предостерегла от орудующих от ее имени мошенников

Блогерша Ида Галич предупредила о мошенниках в интернете, вымогающих деньги под ее именем

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала о мошенниках, которые под ее именем вступают с пользователями в личную переписку в интернете и вымогают у них деньги. О злоумышленниках она предупредила в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Друзья, если кто-то пишет вам от моего имени и просит прислать деньги, шлите на *** и в бан! Естественно, это развод!» — предостерегла она подписчиков от орудующих от ее имени мошенников.

Галич также опубликовала скриншоты переписки злоумышленника с одним из ее знакомых. На изображениях видно, что у мошеннического аккаунта есть галочка верификации. Блогерша также обратила внимание на то, что в сообщениях афериста присутствуют ошибки. «Я редко пишу с ошибками», — указала она.

В своем Telegram-канале знаменитость добавила, что в случае, если ей потребуется денежная помощь, она прибегнет к звонку.

Ранее Галич оценила свою роль в шоу «Аватар» на телеканале НТВ, в котором она выступает в качестве члена жюри. «Я там для красоты, для какого-то добра, для иронии, для того, чтобы смеяться над собой и над другими», — сказала ведущая. Она добавила, что старается разбираться в музыке, но это не всегда получается.

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Маргарита Щигарева
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