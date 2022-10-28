Российский врач назвала способ победить синдром «зимней спячки»

Психоневролог Мирошник: осенью включается механизм «зимняя спячка»

Осенью многие начинают испытывать усталость и сонливость, что зачастую мешает собраться с силами и пойти на тренировку. Способ победить синдром «зимней спячки» назвала в беседе с Life.ru психоневролог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Елена Мирошник.

Российский врач объяснила, что осенью происходит перестройка всего организма, из-за чего обостряются многие соматические заболевания и включается физиологический механизм «зимняя спячка», который сигнализирует о необходимости беречь силы и энергию.

Для сохранения активности она рекомендует соблюдать график сна и бодрствования, не ложиться спать после полуночи, не пользоваться гаджетами перед сном, сбалансированно питаться, высыпаться и заниматься спортом.

Мирошник указала, что еще одной проблемой, характерной для осеннего сезона, является нехватка витамина D, метаболизм которого невозможен в организме без ультрафиолета. Из-за дефицита витамина D скорость энергетических и обменных процессов в организме снижается, отметила врач.

«Человеку, конечно, нужно уметь перестраиваться, мы ведь живем в другом мире, мы не древние люди, и не надо идти на поводу у этих наших древних "программ"», — заключила собеседница издания.

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