В Тюменской области отметят день рождения Конька-Горбунка

В Тюменской области в четвертый раз отметят день рождения Конька-Горбунка

Во время осенних каникул в Тюменской области, которые продлятся с 29 октября по 6 ноября, в четвертый раз отметят день рождения Конька-Горбунка. Об этом сообщает издание Вслух.ru.

Праздник был учрежден в 2019 году и приурочен к дате выхода первого печатного издания сказки в 1834 году. Власти указали, что дата празднования приходится именно на осенние школьные каникулы, поскольку так дети смогут посетить разные творческие мероприятия и представления.

В регионе очень теплое отношение к известному земляку, и его память стремятся всячески увековечить. Так, в августе 2020 года на площади у Тюменского театра кукол установили скульптурную композицию «Сказочник Петр Ершов и дети». Скульптура дополнила уже существующий ансамбль — бронзовую фигурку Конька-Горбунка и витраж с пером Жар-Птицы.

Традицией также стало издание альбомов, в которые входят рисунки юных художников области. Первым был выпущен альбом «Путешествие в сказку П. П. Ершова, его впоследствии дополнили и другие.

В 2021 году фильм «Неизвестный Ершов» тюменской документалистки Ларисы Соловьевой наградили на международном фестивале в Москве. Лента получила специальный диплом на XXVI международном фестивале кинофильмов и телепрограмм «Радонеж».