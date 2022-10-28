Минтранс рассказал о возможностях обслуживания российских самолетов

Минтранс заявил, что в России есть все возможности для обслуживания воздушных судов

В России есть все возможности для поддержания летной годности воздушных судов и их обслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта, передает РИА Новости.

«Россией в кратчайшие сроки приняты меры по нивелированию последствий санкционного давления. Обеспечен перевод и регистрация иностранных воздушных судов в российском реестре», — подчеркнули в ведомстве.

Помимо этого, в министерстве рассказали, что поддержание безопасности полетов организовано на высоком уровне. Сейчас ведется тщательный контроль за процедурой ремонта воздушных судов. Минтранс работает над увеличением числа поставщиков запчастей для самолетов.

«Это обеспечит продление надежной эксплуатации авиационного парка российских авиакомпаний, решит вопрос укомплектованности и снижения стоимости технического обслуживания воздушных судов», — заверили в министерстве.

Ранее Минтранс предложил проводить техобслуживание и ремонт самолетов российских авиакомпаний с использованием неоригинальных компонентов, которые изготовлены «по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе».

В августе сообщалось, что Минтранс хочет узаконить так называемую каннибализацию самолетов (когда детали с одного судна используют для ремонта другого) к марту 2023 года.