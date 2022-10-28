Россиянин выдал обычный саксофон за раритетный и продал его за 700 тысяч рублей

Житель Ессентуков выдал обычный саксофон за раритетный и продал его за 700 тысяч рублей

В Ессентуках полиция задержала местного жителя, который обманул приятеля и продал ему саксофон за 700 тысяч рублей — злоумышленник убедил потерпевшего, что музыкальный инструмент из лимитированной коллекции. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщали в пресс-службу ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении 55-летнего жителя Ессентуков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, он выдал обыкновенный саксофон за раритетный и продал его приятелю за 700 тысяч. Потерпевший поверил, что музыкальный инструмент выполнен из серебра и произведен в Германии. По заверениям злоумышленника, саксофон был выпущен в ограниченном количестве и представлял большую ценность.

Уже после завершения сделки потерпевший понял, что его обманули: саксофон не раритетный и сплав, из которого он сделан, не содержит драгоценных металлов. Возвращать деньги злоумышленник отказался и вскоре перестал выходить на связь, тогда обманутый написал на него заявление в полицию.

В ходе следствия мошенник во всем признался.