Норвегия ввела новые санкции против России

Правительство Норвегии ввело санкции против 30 чиновников и семи организаций из России

Власти Норвегии ввели новый пакет санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба правительства королевства, пишет ТАСС.

«Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников», — пояснила решение глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт. Отмечается, что новые ограничения Осло коснулись организаторов референдумов о воссоединении с Россией в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

26 августа сообщалось, что официальный Осло присоединился к седьмому пакету санкций против России, которые ранее были введены Европейским союзом (ЕС). «Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии», — сообщали в МИД.