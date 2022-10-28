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12:58, 28 октября 2022Мир

Норвегия ввела новые санкции против России

Правительство Норвегии ввело санкции против 30 чиновников и семи организаций из России
СюжетСанкции против России:

Фото: Steffen Trumpf/dpa / Globallookpress.com

Власти Норвегии ввели новый пакет санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба правительства королевства, пишет ТАСС.

«Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников», — пояснила решение глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт. Отмечается, что новые ограничения Осло коснулись организаторов референдумов о воссоединении с Россией в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

26 августа сообщалось, что официальный Осло присоединился к седьмому пакету санкций против России, которые ранее были введены Европейским союзом (ЕС). «Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии», — сообщали в МИД.

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Виктория Кондратьева
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