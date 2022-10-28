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10:48, 28 октября 2022Мир

Польша отменила упрощенное трудоустройство для россиян

Власти Польши приняли решение отменить упрощенную процедуру трудоустройства для россиян

Фото: Danyil Shymchenko / Unsplash

Власти Польши приняли решение отменить упрощенную процедуру трудоустройства для россиян из-за ситуации на Украине. Об этом заявила министр по вопросам семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг, передает Польское агентство печати.

По ее словам, Варшава опасается «растущих миграционных рисков из России». «Если предприниматели хотят трудоустроить граждан России на основании разрешения на работу, они уже не освобождены, как раньше, от тестирования рынка труда», — отметила она.

Упрощенным трудоустройство осталось только для граждан Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Украины. Простая процедура трудоустройства позволяла работодателям избегать проверок, связанных с необходимостью в первую очередь искать работников среди польских безработных.

Под конец первого полугодия в Польше на основании упрощенной процедуры работали около 13 тыс. россиян.

В сентябре в Польше вступило в силу ограничение на въезд россиян с шенгенскими визами через морские и воздушные порты. Теперь перевозчики, взявшие на борт россиянина, у которого нет оснований для въезда в страну, должны будут отправить его назад за свой счет. До этого ограничения были введены на пеших и автомобильных пунктах пропуска.

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Анжелика Бережная
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