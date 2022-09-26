Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польша ввела ограничение на въезд россиян через морские и воздушные порты

Польша ограничила въезд для россиян с шенгеном через морские и воздушные порты

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Польше вступило в силу ограничение на въезд россиян с шенгенскими визами через морские и воздушные порты. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, теперь перевозчики, взявшие на борт россиянина, у которого нет оснований для въезда в страну, должны будут отправить его назад за свой счет. До этого ограничения были введены на пеших и автомобильных пунктах пропуска.

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша уже запретили въезд гражданам России с целью туризма, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Однако эти ограничения распространились не на всех россиян. Пересекать границу смогут россияне, посещающие родственников, дипломаты, владельцы рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. В виде исключения также будут пускать волонтеров.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стали известны задачи для мобилизованных россиян
Созданы самособирающиеся колонии искусственных бактерий
В США спрогнозировали потерю рабочих мест
Польша ввела ограничение на въезд россиян через морские и воздушные порты
МОК озадачил выбор Кремлева на пост главы Международной ассоциации бокса
Суда с продовольствием с Украины прибыли в порты в Италии и Испании
В европейской стране заявили о полном провале санкционной стратегии ЕС
Диетолог назвала правила питания в офисе
Диетолог назвал безопасную суточную дозу чеснока и лука
В Швейцарии одобрили повышение пенсионного возраста для женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.