Польша ввела ограничение на въезд россиян через морские и воздушные порты

Польша ограничила въезд для россиян с шенгеном через морские и воздушные порты

В Польше вступило в силу ограничение на въезд россиян с шенгенскими визами через морские и воздушные порты. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, теперь перевозчики, взявшие на борт россиянина, у которого нет оснований для въезда в страну, должны будут отправить его назад за свой счет. До этого ограничения были введены на пеших и автомобильных пунктах пропуска.

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша уже запретили въезд гражданам России с целью туризма, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Однако эти ограничения распространились не на всех россиян. Пересекать границу смогут россияне, посещающие родственников, дипломаты, владельцы рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. В виде исключения также будут пускать волонтеров.