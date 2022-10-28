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08:19, 28 октября 2022Россия

На российской шахте произошел пожар

Минуглепром Кузбасса сообщил о пожаре на шахте «Юбилейная», никто не пострадал

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кемеровской области на шахте «Юбилейная» произошел пожар, заявили в региональном Минуглепрома. Комментарий министерства есть в распоряжении «Ленты.ру».

Там сообщили, что возгорание на шахте произошло ночью в пятницу, 28 октября. Из-за этого добычу угля временно приостановили, обстоятельства случившегося выясняет комиссия.

В результате пожара никто не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировали.

По данным прокуратуры Кузбасса, пожар возник из-за возгорания кабельной муфты. На сайте ведомства говорится, что всего в момент аварии на шахте находилось около 118 человек, их вывели на поверхность.

Ранее авария произошла на шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области. Пострадали два человека, всего в момент обрушения в шахте находились 190 человек, 188 их них сразу вывели на поверхность. Один человек погиб, кроме того, известно о смерти горноспасателя. Обрушение породы в шахте произошло из-за землетрясения.

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Анастасия Шейкина
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