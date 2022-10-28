Польшу раскритиковали за прием украинских беженцев

Мэр немецкого Котбуса Кельх раскритиковал Польшу за прием беженцев с Украины

Мэр немецкого города Котбус Хольгер Кельх раскритиковал Варшаву за ее политику в отношении мигрантов. По его мнению, Польше следует принимать не только украинских беженцев, передает Welt.

По его словам, польская сторона всячески игнорирует переселенцев из стран Ближнего Востока, которые также хотят получить помощь. «Я также хотел бы увидеть большую поддержку людей из Сирии или Афганистана. Не должно быть людей первого и второго сорта», — подчеркнул он.

Политик согласился с тем, что в Польше получило прием большое количество украинцев, однако отметил, что довольно много мигрантов с Украины жили в стране и до начала специальной военной операции и внесли большой вклад в экономику Польши.

Мэр заявил, что возможностей для размещения украинских беженцев в Котбусе больше нет, поскольку для этого исчерпались ресурсы: в детсадах и школах кончились места, а система здравоохранения не справляется с нагрузкой. Помимо этого, он указал на необходимость в курсах немецкого языка для детей приезжих.

Ранее жители Ирландии выразили свое отношение к украинским мигрантам. Данные опроса фирмы Ipsos показали, что большинство респондентов выступили за дальнейший прием украинцев, даже если энергетический кризис усугубится.