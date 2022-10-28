Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:47, 28 октября 2022Мир

В США анонсировали финансовый Армагеддон из-за Украины

The American Conservative: помощь Украине толкает США к финансовому Армагеддону

Фото: Jabin Botsford / Reuters

От американцев ожидают, что они спасут всех на земле, но сами Соединенные Штаты двигаются к финансовому Армагеддону из-за помощи Украине, написал в The American Conservative бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

По его словам, европейцы делают недостаточно для помощи Киеву, в отличие от Вашингтона.

«Проблема остается фундаментальной. Большинство европейцев не чувствуют особой угрозы, несмотря на ужасающие боевые действия, охватившие Украину. И они ожидают, что Америка сделает все необходимое, чтобы защитить их», — считает Бэндоу.

При этом он указал, что финансовое положение самих США не позволяет продолжать помогать Киеву. Бэндоу привел слова президента США Джозефа Байдена, который объявил о дефицитном бюджете в 1,4 триллиона долларов как о хорошей новости. При этом до настоящего дня сопоставимых показателей американская казна достигала лишь трижды в истории: в 2009 году из-за мирового финансового кризиса и в 2020-2021 годах из-за пандемии.

Материалы по теме:
«Посмотрите на светлую сторону!» Зачем Илон Маск решил позлить власти США и Украины, предложив признать Крым российским?
«Посмотрите на светлую сторону!»Зачем Илон Маск решил позлить власти США и Украины, предложив признать Крым российским?
19 октября 2022
Трасс на раз не приходится. Британский премьер ушла в отставку через шесть недель после назначения. Что пошло не так?
Трасс на раз не приходится.Британский премьер ушла в отставку через шесть недель после назначения. Что пошло не так?
20 октября 2022
«Влиять можно на всех» Мир вступает в эпоху информационных войн. Какие угрозы таит цифровое будущее?
«Влиять можно на всех»Мир вступает в эпоху информационных войн. Какие угрозы таит цифровое будущее?
Сегодня

Продолжение же помощи Украине может привести страну к серьезным экономическим трудностям, считает бывший советник президента США. «Представьте себе кризис в стиле Греции, но на этот раз в крупнейшей и важнейшей экономике мира», — предупреждает Бэндоу.

Он считает, что «оборона Украины имеет гораздо большее значение для Европы, чем для Америки». Поэтому европейцам пора начинать делать куда больше для Киева, чем это делают американцы.

Ранее бывший старший советник Государственного департамента США при президенте Джордже Буше Кристиан Уитон заявил, что будущее господство доллара находится под вопросом из-за последствий антироссийских санкций Вашингтона. По его мнению, все больше значимых стран начинают опасаться влияния США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на желание Польши возместить военные потери при СССР
Ивлеева в купальнике раскрыла плюсы лишних килограммов
Минюст России включил Bookmate в реестр иноагентов
Стало известно об увольнениях в Twitter после покупки компании Илоном Маском
Прошла пресс-конференция Национального чемпионата «Абилимпикс» 2022
Минюст признал иноагентом гендиректора телеканала «Дождь»
Легенда МЮ оценил целесообразность матча сборной России с Таджикистаном
Россиянин пригласил девушку на ночное собеседование и изнасиловал ее
В программе Мясникова перечислили ошибки при лечении простуды
Психолог назвала способы помочь вернувшимся с фронта близким мужчинам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.