В США поставили под вопрос будущее доллара

The National Interest: будущее доллара находится под вопросом из-за антироссийских санкций

Будущее господство доллара находится под вопросом из-за последствий антироссийских санкций Вашингтона, написал в The National Interest бывший старший советник Государственного департамента США при президенте Джордже Буше Кристиан Уитон.

По его мнению, все больше значимых стран начинают опасаться влияния США.

«Доминирование доллара США также находится под вопросом в долгосрочной перспективе. Контроль Вашингтона над высшей резервной валютой не нравится не только правительствам Ирана и Северной Кореи», — считает Уитон. По его мнению, опасения есть в Бразилии, Саудовской Аравии и Китае.

Последний уже предпринимает шаги, чтобы обезопасить себя от такого потенциального давления со стороны США, какое Вашингтон применил в отношении Москвы. Например, Пекин пытается затруднить потенциальную экспроприацию валютных резервов американцами, как это произошло в случае с Россией.

«Пекин уже сократил свои запасы американских облигации, несмотря на постоянное накопление долларов от несбалансированной торговли», — написал Уитон.

Не может не вредить доллару и Бразилия, Индия, Индонезия, а также страны Персидского залива, которые отказались вводить санкции против России. Таким образом, объясняет бывший советник Госдепартамента США, эти страны открыты для новой «валютной системы, менее зависимой от доллара».

При этом Уитон заметил, что «ставить против Америки» было бы ошибкой. По его мнению, «страна находится в гораздо лучшей форме, чем Европа, и, вероятно, либерализует производство энергии после окончания администрации Байдена».

Ранее кандидат политических наук Станислав Бышок в разговоре с «Лентой.ру» предрек торговую войну между США и Европейским союзом. По его мнению, американские планы по субсидированию собственных производителей для поддержания экономики, вероятнее всего, вызовут ответные меры в странах Евросоюза.