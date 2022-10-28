Ценам на аренду жилья на одной ветке метро Москвы предрекли снижение

Риелтор Харыбин: аренда жилья на зеленой ветке метро Москвы может подешеветь на 10-20%

На фоне закрытия до весны 2023 года участка Замоскворецкой линии московского метро аренда жилья в районах неработающих станций может подешеветь на 10-20 процентов. Снижение стоимости съемных квартир предрекли опрошенные РИА Новости риелторы.

Речь идет об отрезке зеленой ветки от станции «Автозаводская» до «Орехово» — движение поездов там будет приостановлено на полгода с 12 ноября, чтобы проложить новый тоннель от «Царицыно» до «Кантемировской». По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, на рынке аренды в районах закрываемого участка метро доступно около одной тысячи квартир. Самые дорогие варианты представлены рядом со станциями «Автозаводская» и «Технопарк», а наиболее дешевые — недалеко от «Кантемировской» и «Царицыно».

Риелтор Александр Харыбин уточнил, что квартиры в этой локации представлены в основном в старом жилом фонде — цены на аренду «однушки» начинаются от 30 тысяч рублей, за 50 тысяч рублей получится снять уже «двушку».

«Из-за закрытия участка зеленой ветки цены, по опыту длительного закрытия Каховской линии метро, могут упасть на 10-20 процентов. Так, если человек раньше сдавал квартиру, к примеру, за 40 тысяч рублей, то теперь он будет сдавать ее уже не больше чем за 35 тысяч», — предположил эксперт.

По словам риелторов, снижение цен в основном коснется квартир, на которые владельцы только ищут арендаторов. В целом спрос на съемное жилье в районе закрытых станций метро может упасть на 10-15 процентов, прогнозируют эксперты. При этом тенденции к расторжению действующих договоров специалисты не предвидят.

Замдиректора управления аренды квартир агентства «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова допускает, что в некоторых случаях на уже действующие договоры аренды владельцы могут предоставить скидку до 10 процентов на период, когда метро не будет работать.