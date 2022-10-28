Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:00, 28 октября 2022Среда обитания

Ценам на аренду жилья на одной ветке метро Москвы предрекли снижение

Риелтор Харыбин: аренда жилья на зеленой ветке метро Москвы может подешеветь на 10-20%

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На фоне закрытия до весны 2023 года участка Замоскворецкой линии московского метро аренда жилья в районах неработающих станций может подешеветь на 10-20 процентов. Снижение стоимости съемных квартир предрекли опрошенные РИА Новости риелторы.

Речь идет об отрезке зеленой ветки от станции «Автозаводская» до «Орехово» — движение поездов там будет приостановлено на полгода с 12 ноября, чтобы проложить новый тоннель от «Царицыно» до «Кантемировской». По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, на рынке аренды в районах закрываемого участка метро доступно около одной тысячи квартир. Самые дорогие варианты представлены рядом со станциями «Автозаводская» и «Технопарк», а наиболее дешевые — недалеко от «Кантемировской» и «Царицыно».

Материалы по теме:
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

Риелтор Александр Харыбин уточнил, что квартиры в этой локации представлены в основном в старом жилом фонде — цены на аренду «однушки» начинаются от 30 тысяч рублей, за 50 тысяч рублей получится снять уже «двушку».

«Из-за закрытия участка зеленой ветки цены, по опыту длительного закрытия Каховской линии метро, могут упасть на 10-20 процентов. Так, если человек раньше сдавал квартиру, к примеру, за 40 тысяч рублей, то теперь он будет сдавать ее уже не больше чем за 35 тысяч», — предположил эксперт.

По словам риелторов, снижение цен в основном коснется квартир, на которые владельцы только ищут арендаторов. В целом спрос на съемное жилье в районе закрытых станций метро может упасть на 10-15 процентов, прогнозируют эксперты. При этом тенденции к расторжению действующих договоров специалисты не предвидят.

Замдиректора управления аренды квартир агентства «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова допускает, что в некоторых случаях на уже действующие договоры аренды владельцы могут предоставить скидку до 10 процентов на период, когда метро не будет работать.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Побывавший в плену боец рассказал о словах украинского депутата узникам
Конфликт сборщика шишек и пасечника закончился двойным убийством
В Казахстане началось заседание премьер-министров стран СНГ
В российском регионе задержали мужчину за разбойное нападение на пенсионерку
Генсек НАТО заявил об усилении присутствия России на Крайнем Севере
С поставками российского угля в Индию возникли проблемы
В Венгрии отметили тонкое понимание Путиным европейских проблем
В Совфеде охарактеризовали речь Путина на «Валдае»
Тренер «Манчестер Юнайтед» оценил первый матч Роналду после отстранения
Ценам на аренду жилья на одной ветке метро Москвы предрекли снижение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.