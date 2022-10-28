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08:56, 28 октября 2022Россия

Россиянам напомнили про длинные выходные на следующей неделе

Россиянам напомнили про длинные выходные на следующей неделе из-за Дня народного единства

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На следующей неделе россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, передает РИА Новости.

Она объяснила, что на следующую пятницу, 4 ноября, выпадает государственный праздник День народного единства. Этот день в производственном календаре отмечен как выходной.

Таким образом, рабочими станут дни с 31 октября по 3 ноября. При этом четверг, 3 ноября является предпраздничным, что подразумевает сокращение продолжительности работы на один час. С 4 по 6 ноября россияне будут отдыхать.

Город здоровья


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Марина Совина
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