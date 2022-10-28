Россиянам напомнили про длинные выходные на следующей неделе из-за Дня народного единства

На следующей неделе россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, передает РИА Новости.

Она объяснила, что на следующую пятницу, 4 ноября, выпадает государственный праздник День народного единства. Этот день в производственном календаре отмечен как выходной.

Таким образом, рабочими станут дни с 31 октября по 3 ноября. При этом четверг, 3 ноября является предпраздничным, что подразумевает сокращение продолжительности работы на один час. С 4 по 6 ноября россияне будут отдыхать.

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