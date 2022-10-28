В Киеве и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины — Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской — а также в самом Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Жителей попросили срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

27 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Ночью 26 октября сообщалось о взрывах в Николаеве и Одессе. В этот же день взрывы произошли в Сумской области, а также на Западе Украины.