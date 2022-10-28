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02:06, 28 октября 2022Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

В Киеве и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины — Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской — а также в самом Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Жителей попросили срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

27 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Ночью 26 октября сообщалось о взрывах в Николаеве и Одессе. В этот же день взрывы произошли в Сумской области, а также на Западе Украины.

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Марина Совина
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