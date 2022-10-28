В Венгрии заявили о согласии с Путиным по вопросу суверенитета Украины

Венгерский журналист Штир заявил о согласии с Путиным по вопросу суверенитета Украины

Венгерский журналист, член клуба «Валдай» Габор Штир поделился мнением о позиции президента России Владимира Путина по вопросу суверенитета Украины. Его комментарий передает РИА Новости.

По словам журналиста, он согласен с Путиным в том, что Россия является гарантом суверенитета Украины. Штир считает, что чем дольше будет идти конфликт на Украине, тем больше долгов будет у этой страны и тем в большей разрухе она окажется.

Также журналист заявил, что спецоперация может продлиться долго. Как объяснил Штир, боевые действия затягиваются из-за того, что Украина получает от Запада много оружия и техники. Он также напомнил, что Венгрия не посылает вооружения на Украину.

Перед этим Штир оценил выступление Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он отметил, что российский лидер тонко понимает процессы, происходящие в Евросоюзе.

Путин принял участие в пленарной сессии клуба «Валдай» 27 октября. Выступление главы государства и его дискуссии с участниками форума длились более трех с половиной часов. Президент затронул темы спецоперации на Украине, отношений с Западом и «тектонических» процессов в мире.