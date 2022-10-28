В Венгрии отметили тонкое понимание Путиным европейских проблем

Венгерский журналист Штир: Путин тонко понимает процессы, происходящие в Евросоюзе

Венгерский журналист, член клуба «Валдай» Габор Штир выразил мнение, что президент России Владимир Путин тонко понимает процессы, происходящие в Евросоюзе. Его слова приводит РИА Новости.

Журналист дал оценку выступлению российского лидера на заседании клуба, в котором в котором он дал совет европейцам и американцам, пожелав им бороться за повышение зарплат и не верить, что Россия — враг. Штир назвал слова Путина хорошим месседжем для Европы. «В следующем месяце будет самое главное — как мы переживем этот период, будет тепло или нет. В Венгрии будет лучше, потому что у нас долгосрочный контракт с Россией по газу. Но цены в небе, это трудно для Европы. Если об этом думал Владимир Путин, что им нужны деньги, чтобы пережить, он прав», — отметил эксперт.

Также автор статьи добавил, что Венгрия не станет поддерживать введение потолка цен на российский газ, которое активно обсуждают в Евросоюзе.

Ранее обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус в своей новой статье призвал администрацию президента США Джо Байдена прислушаться к Путину.