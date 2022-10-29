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12:04, 29 октября 2022Наука и техника

В США перечислили недоступное для Украины оружие

19FortyFive: США никогда не поставили бы Украине четыре вида оружия

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

США никогда или в ближайшее время не поставили бы Украине четыре вида оружия. Их в публикации американского издания 19FortyFive перечисляет обозреватель Питер Сичиу.

Автор уверяет, что истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, который состоит на вооружении примерно 26 стран, является одним из самых успешных из когда-либо созданных всепогодных многоцелевых реактивных самолетов, который в ближайшее время не может быть доступен Украине. По мнению автора, вместо него Киеву могут передать истребители МиГ-29.

Вторым в списке идет танк M1 Abrams, обучение работе с которым требует времени. Кроме того, обозреватель отмечает, что у Киева могут быть проблемы с поддержанием подобной техники в рабочем состоянии.

Далее в перечне идут тактические баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) дальностью около 300 километров, поставки которых Киеву могут привести к эскалации конфликта на Украине.

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Завершает перечень зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot, который необходим Украине, но из-за того, что он подключен к чувствительным сетям управления и контроля в США, не может быть отправлен Киеву.

В сентябре публикации журнала Military Watch утверждалось, что получение Киевом танков Leopard 2 и M1 Abrams кажется маловероятным из-за возможной малоэффективности машин.

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Иван Потапов
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