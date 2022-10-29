Кадыров порассуждал о многоженстве и идеалах американской демократии

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал идеалы американской демократии

Соединенные штаты Америки поощряют однополые полиаморные семьи, однако выступают категорически против многоженства — полигамных исламских семей, что противоречит представлениям об идеалах американской демократии. Об этом в своем Telegram-канале высказался глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

В качестве примера Кадыров привел решение суда, вставшего на сторону мужчины, являющегося третьим мужем в полигамной гомосексуальной семье.

«Один муж с двумя женами — это нечто варварское в глазах американского общества. Права мусульман игнорируют, Коран сжигают. А три или более мужей вместе — это, согласно американскому суду, крепкая мужицкая семья, апофеоз демократии», — порассуждал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что полигамия существовала в исламском мире задолго до образования самих США. «Я боюсь представить, кого в Штатах держат в психиатрических клиниках, если на свободе такие разгуливают», — заключил он.

Ранее Кадыров назвал специальную военную операцию России на Украине джихадом. Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности», в то время как в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия».